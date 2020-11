POL-PPRP: Ludwigshafen - Verkehrsunfallflucht

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Am Freitag, den 20.11.2020 zwischen 21:30 Uhr und 22:00 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug frontal in ein geparktes Auto in der Waltraudenstraße. Hierdurch muss es zu einem entsprechend lauten Knall gekommen sein. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-2222 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

