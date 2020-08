Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 10-jähriger Junge bei Unfallflucht verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 12.08.2020, kurz nach 12 Uhr, erfasste an der Straßenbahnhaltestelle Pfalzbau in der Kaiser-Wilhelm-Straße ein silberfarbiger Audi TT einen ca. 10 Jahre alten Jungen und flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Der Junge soll die Kaiser-Wilhelm-Straße vom Theaterplatz kommend überquert haben als er von dem Audi erfasst wurde. Der Audi fuhr weiter ohne anzuhalten oder sich sonst um das Kind zu kümmern.

Der Junge stand auf und stieg in die Straßenbahn Linie 4 nach Oggersheim ein, ohne sich von Zeugen helfen zu lassen. Laut Zeugenaussagen hatte er sich verletzt. Er hätte mehrere Schürfwunden an den Beinen gehabt und wäre gehumpelt.

Der Junge wird beschrieben als ca. 10 Jahre alt, blondes Haar, bekleidet mit hellem T-Shirt und kurzer Hose.

Wer kann Hinweise zu dem Audi und dessen Fahrer oder Fahrerin geben?

Weiter suchen wir den verletzten Jungen.

Bitte melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefon 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

