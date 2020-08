Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nachtrag zu: Böhl-Iggelheim - Leiche aus See geborgen

Böhl-Iggelheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Nachtrag zu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117688/4668273

Am Sonntagmittag (02.08.2020) war ein 47-Jähriger aus Haßloch bei einem Badeunfall in Böhl-Iggelheim verstorben. Eine Obduktion ergab jetzt, dass todesursächlich Ertrinken in Süßwasser war. Hinweise auf ein Verschulden Dritter oder auf mögliche Vorerkrankungen liegen nicht vor.

