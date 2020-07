Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Flucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagnachmittag beschädigte eine 33-Jährige Frau aus Frankenthal beim Ausparken ein anderes Auto in der Karolina-Burger-Straße. Die 33-Jährige fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 300,- EUR zu kümmern. In dem beschädigten Fahrzeug saß jedoch noch die Beifahrerin, die den Unfall beobachten und der Polizei den entscheidenden Tipp geben konnte. Die flüchtige Fahrerin konnte, dank dieses Hinweises, von der Polizei Ludwigshafen ermittelt werden.

