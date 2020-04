Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall verursacht unter Drogeneinfluss

Ludwigshafen (ots)

Am 28.04.2020, gegen 19:50 Uhr, fuhr ein 34-Jähriger mit seinem Auto auf der Karolina-Burger-Straße in Richtung Mundenheimer Straße. Zur gleichen Zeit fuhr ein 39-Jähriger auf der Mundenheimer Straße in Richtung Maudacher Straße. Am Kreuzungsbereich Mundenheimer Straße Ecke Karolina-Burger-Straße missachtete der 34-Jährige die Vorfahrt des 39-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. An beiden Autos entstand ein Schaden im Gesamtwert von etwa 15.500 Euro. Da während der Unfallaufnahme bei dem 34-Jährigen drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt wurden, wurde er mit zur Dienststelle genommen. Bei einem Drogenschnelltest wurde festgestellt, dass er Cannabis konsumiert hatte. Sein Fahrzeugschlüssel sowie sein Führerschein wurden präventiv sichergestellt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell