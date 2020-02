Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rucksackdieb erwischt

Ludwigshafen (ots)

Den Diebstahl seines Rucksacks meldete am 11.02.2020, kurz nach 13 Uhr, ein 25-Jähriger bei der Polizei. Der Mann war in seinem Kellerabteil eines Mehrfamilienanwesens in der Yorckstraße mit Aufräumen beschäftigt. Während seiner Arbeiten stelle er seinen Rucksack vor dem Kellerabteil im Flur ab. Plötzlich bemerkte er, dass sein Rucksack weg war. Da das Anwesen videoüberwacht ist, konnte auf dem Videoband festgestellt werden, wer den Rucksack wegnahm. Noch während die Polizisten das Video einsahen, wollte der Tatverdächtige das Haus verlassen. Der 45-jährige Ludwigshafener wurde festgenommen. In seinem Rucksack konnte der gestohlene Rucksack des 25-Jährigen aufgefunden werden. Nach Feststellung seiner Identität und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder entlassen. Er muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Sandra Giertzsch

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell