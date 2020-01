Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall in der Saarlandstraße

Ludwigshafen (ots)

Am 07.01.2020, gegen 09:50 Uhr, fuhr eine 19-Jährige auf der mittleren Spur der Saarlandstraße in Richtung Rheingönheimer Straße. Als sie auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte, kam sie nach links ab und prallte an den Glaszaun der angrenzenden Straßenbahnhaltestelle. Es entstand Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell