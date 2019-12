Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wohnungseinbruch

Ludwigshafen - Süd (ots)

Am Dienstag, den 24.12.2019, zwischen 15:00 und 23:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt in eine Erdgeschosswohnung in der Karl-Krämer-Straße in Ludwigshafen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Wohnung und erbeuteten Schmuck und Bargeld. Die Schadenshöhe geht in den vierstelligen Bereich. Die Ermittlungen bezüglich der Täter dauern an. Für sachdienliche Hinweise bittet die Polizei um Mitteilung an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621-9632122. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei darum, Fenster und Türen gut zu verschließen und bei verdächtigen Beobachtungen die Polizei zu verständigen.

