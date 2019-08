POL-PPRP: Passanten stoppen Ladendieb

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Ein 41-Jähriger wurde am Dienstag (27.08.2019) von Passanten festgehalten, nachdem er mehrmals versuchte zu flüchten. Der Ladendieb befand sich gegen 12.45 Uhr in einem Drogeriemarkt am Rathausplatz und steckte drei Parfüm-Flacons in einen Rucksack. Der Ladendetektiv bemerkte den Diebstahl. Als er den 41-Jährigen ansprach, versuchte dieser zu flüchten. Der Detektiv hielt den Dieb jedoch kurzzeitig fest. Kurze Zeit später riss er sich erneut los und rannte aus dem Drogeriemarkt. Drei aufmerksame Passanten bekamen den Fluchtversuch mit und hielten den 41-Jährigen an einer Straßenbahnhaltestelle fest, bis die Polizei eintraf. Eine Strafanzeige wegen Diebstahls wurde erstattet.

