POL-PPRP: 57-Jährige holt sich gestohlenen Geldbeutel wieder

Ludwigshafen (ots)

Erst jetzt meldete eine 57-Jährige der Polizei eine Straftat vom 16.03.2019. Sie war an diesem 16.03.2019 gegen 14:30 Uhr mit ihrer Mutter auf dem Friedhof in der Kopernikusstraße in Friesenheim. Dort stellte sie ihre Handtasche vor dem Grab, das sie pflegen wollte, ab. Als sie kurz zum Mülleimer lief und wieder zurückkam, stellte sie fest, dass ihre Handtasche gestohlen worden war. In einem naheliegenden Gebüsch hörte sie ein Rascheln. Sie schaute nach und sah einen unbekannten Mann, der ihre Handtasche in der Hand hatte und gerade ihren Geldbeutel heraus nahm. Als der Unbekannte bemerkte, dass er entdeckt worden war, rannte er zu seinem Fahrrad, das auf dem Hauptweg abgestellt war und fuhr los. Die 57-Jährige rannte ihm hinterher. Sie konnte ihn einholen und festhalten. Der Unbekannte wehrte sich allerdings und schlug sie. Bei dem Gerangel fiel der gestohlene Geldbeutel auf den Boden. Dann flüchtete er. Die 57-Jährige hob den Geldbeutel auf. Sie vergewisserte sich, ob noch alles drin war und stellte glücklicherweise fest, dass nichts gestohlen worden war, insbesondere auch nicht die mehreren hundert Euro, die sie dabei hatte. Allerdings wurde sie durch das Gerangel und die Schläge leicht verletzt. Der Unbekannte war zwischen 25 und 30 Jahre alt und 1,75 - 1,80 m groß. Er war schlank, hatte einen Dreitage-Bart, dunkle Haare und trug eine Wollmütze. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

