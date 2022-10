Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Tageswohnungseinbruch

Dudenhofen (ots)

Am Samstag, den 08.10.2022 in dem Zeitraum von ca. 09.00 bis 21:50 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Wichernstraße in Dudenhofen. Durch Aufhebeln eines im rückwärtigen Bereich des Anwesens liegenden Fensters, gelangten der oder die unbekannten Täter in das Objekt. Es wurden sämtliche Räume durchwühlt und Wertgegenstände entwendet.

Ebenfalls am Samstag, im Zeitraum von ca. 12.30 Uhr bis 21.15 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Carl-Zimmermann-Straße in Dudenhofen. Auch in diesem Fall wurde das Anwesen nach Aufhebeln eines Fensters im rückwärtigen Bereich betreten und sämtliche Räume durchwühlt. Entwendet wurde in diesem Falle nichts.

Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe wird ein Zusammenhang beider Einbrüche für möglich gehalten.

Im Zeitraum von 10-16 Uhr herrschte aufgrund von Hofflohmärkten ein teilweise höheres Personenaufkommen in den umliegenden Straßen.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang festgestellt oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch unter der 06232 - 1370 oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de mit hiesiger Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell