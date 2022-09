POL-PDLU: Getunter PKW kontrolliert

Speyer (ots) - Am 30.08.2022 hoben bislang unbekannte Täter bei einer Bankfiliale unberechtigt einen mittleren fünfstelligen Bargeldbetrag eines Ehepaares aus Römerberg ab. Der 59-jährige Geschädigte war selbst noch am 30.08.2022 gegen 11 Uhr an einem Geldautomaten in Speyer, hob dort Bargeld ab und ging anschließend in mehrere Geschäfte einkaufen. Hier nutzte er lediglich das abgehobene Bargeld. Am Nachmittag ...

