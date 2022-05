POL-PDLU: Otterstadt - Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Schifferstadt (ots) - Im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schifferstadt wurden am gestrigen Nachmittag mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei in Schifferstadt am Südbahnhof und in Limburgerhof in der Speyerer Straße Kontrollstellen eingerichtet. Bei den Fahrzeugkontrollen wurden keine Beanstandungen festgestellt, sodass die Polizei ein positives Fazit für den Kontrolltag zieht. Rückfragen bitte an: ...

