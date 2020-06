Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Lambsheim) -Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss- !Zeitpunkt ergänzt!

Bild-Infos

Download

Lambsheim (ots)

Ein 36-jähriger Mann aus Großkarlbach befährt am 17.06.2020, gegen 21.40 Uhr, mit seinem Mazda die K2 aus Maxdorf kommend in Richtung Lambsheim. In Höhe des Eppsteiner Weges kollidiert er mit der dortigen Verkehrsinsel. Hierbei entsteht Schaden sowohl am Fahrzeug des 36-jährigen, als auch an der Verkehrsinsel. Bei der Unfallaufnahme kann durch die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 3,14 Promille. Der Mann wird mit zur Dienststelle genommen, dort wird ihm durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen. Des Weiteren wird sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Schaden am Pkw wird auf etwa 2500 Euro geschätzt, an der Verkehrsinsel auf etwa 1000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)

Stefan Heißler



Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)

E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de

http://s.rlp.de/POLPDLU



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell