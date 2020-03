Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt + Beleidigung = Gewahrsamnahme

Lambsheim (ots)

Am Dienstag, den 10.03.2020 gegen12:20 Uhr kam es in Lambsheim zu mehreren Beleidigungen, durch eine alkoholisierte, männliche Person. Der 57-jährige Beschuldigte konnte durch Streifen, der Polizei Maxdorf und Polizei Frankenthal, kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest verweigerte er. Da der Beschuldigte stark alkoholisiert war und laut Zeugenaussagen Fahrrad gefahren war, wurde er zur Blutprobenentnahme zur Dienststelle verbracht. Da er sich weiter aggressiv verhielt und augenscheinlich nicht Herr seiner Sinne war, wurde er in Gewahrsam genommen.

Das Fahrrad des Beschuldigten wurde sichergestellt, da sich Hinweise darauf ergaben, dass das Fahrrad nicht ihm gehört. Die Polizei sucht nun den Eigentümer des Fahrrades.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

