Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Seitenscheibe an parkendem Pkw eingeschlagen

Nichts entwendet (52/1501)

Speyer (ots)

14.01 - 15.01.2020, 17:00 - 11:00 Uhr

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen wurde an einem in diesem Zeitraum am Bahnhof Nord-West geparkten VW Golf eine Dreiecksscheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen. Zudem wurden weitere zwei Seitenscheiben des Fahrzeugs beschädigt. Den unbekannten Tätern gelang es offensichtlich nicht, in das Fahrzeug einzudringen und Etwas aus dem Innenraum zu entwenden. Der entstandene Sachschaden dürfte bei ca. 1500EUR liegen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen / Fahrzeuge geben können (Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen).

