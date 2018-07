POL-PDLU: Frankenthal: Polizei stellt Cannabispflanzen sicher

Frankenthal (ots) - Am 03.07.2018, gegen 11:00 Uhr, kann die Polizei aufgrund eines Zeugenhinweises in einem frei zugänglichen Garten in der Hans-Purrmann- Straße insgesamt zehn Cannabispflanzen sicherstellen, welche augenscheinlich illegal angepflanzt wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

