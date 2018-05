POL-PDLU: (Mutterstadt) Geschwindigkeitskontrolle der Polizei

Mutterstadt (ots) - Am Montag, 30.04.2018, führte die Polizeiinspektion Schifferstadt am Vormittag eine einstündige Geschwindigkeitskontrolle in der Schifferstadter Straße durch. Es wurden insgesamt 50 Fahrzeuge gemessen, wobei es in 30 Fällen zu einer Beanstandung aufgrund überschrittener Geschwindigkeit kam. Im Zusammenhang wurde auch ein Verstoß gegen die Gurtpflicht geahndet.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-4950

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell