POL-PDLU: Speyer - In Kneipe randaliert und in der Zelle gelandet (20-2512) Montag, 25.12.2017, 22.20 Uhr

Weil er offensichtlich zu tief ins Glas geschaut hatte, wurde ein 24-jähriger junger Mann zunehmend aggressiv und begann in einer Kneipe in der Gutenbergstraße eine handfeste Auseinandersetzung. Hierbei schlug er einem Gleichaltrigen zunächst mit der Faust ins Gesicht und danach mit einem Barhocker auf das Inventar ein. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Da der Beschuldigte auch beim Eintreffen der Polizei noch sehr aggressiv war und ständig zurück in die Kneipe wollte, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest ergab zuvor einen Wert von 1,51 Promille.

