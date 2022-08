POL-PDNW: (Haßloch/Forst/Deidesheim) Verkehrskontrollen

Haßloch (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am frühen Sonntagabend gegen 19:05 Uhr in der Ohliggasse in Haßloch. Ein 54-jähriger Mann aus Meckenheim verirrte sich mit seinem PKW in die dortige Baustelle/Sackgasse. Beim Rückwärtsfahren streifte er ein Verkehrsschild und fuhr gegen eine Hauswand. Nachdem er das Verkehrsschild wieder aufgestellt hatte, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, nachdem er von ...

