Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Teilnahme am Straßenverkehr trotz 2,61 Promille

Bild-Infos

Download

Bad Dürkheim (ots)

Am 29.05.2022, gegen 04:30 Uhr, wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Mannheimer Straße, in Bad Dürkheim festgestellt, dass die 25 - jährige Fahrzeugführerin nach Alkohol roch. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 2,61 Promille. Aufgrund dessen wurde der Verkehrsteilnehmerin aus Gönnheim eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell