Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) - Verdächtiger Anruf

Haßloch (ots)

Ein angeblicher Mitarbeiter der Gemeindewerke Haßloch rief eine 86-jährige Haßlocherin am Donnerstagmorgen an und gab an, ihren Stromzähler überprüfen zu müssen. Beim letzten Ablesetermin sei ein Fehler unterlaufen, weshalb der Zählerstand erneut erhoben werden müsste. Glücklicherweise informierte sie ihre Tochter über den Anruf, welche direkt Kontakt mit den Gemeindewerken aufnahm. Dort wurde ihr mitgeteilt, dass ein solcher Anruf nicht getätigt worden war. Im Anschluss verständigte sie die Polizei.

