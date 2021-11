Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Flüchtige hinterlässt 1000,- Euro Schaden

Neustadt/Weinstraße (ots)

Von Sonntag bis Dienstag (21. -23. Nov) stand der weiße BMW 1er in der Füllergasse, als ein unbekannter Autofahrer an der Stoßstange hänge blieb und flüchtete. Rund 1000,- Euro Schaden hat er zurückgelassen. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

