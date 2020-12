Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Pkw flüchtet von der Unfallstelle in Ungstein

Bad DürkheimBad Dürkheim (ots)

Am Freitag, 18.12.2020, zwischen 13:30 und 14:30 Uhr, wurde in Höhe der Weinstraße 93 in Bad Dürkheim, Ortsteil Ungstein, ein geparkter Ford Focus von einem noch unbekannten Pkw-Führer angefahren und beschädigt. An dem flüchtigen, vermutlich türkisfarbenen Fahrzeug dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand der rechte Frontscheinwerfer beschädigt worden sein. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 3.500,- Euro. Zeugen des Verkehrsunfalls oder Personen, die Hinweise auf ein in der oben beschriebenen Art und Weise frisch beschädigtes Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

