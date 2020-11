Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Diebstahl eines Kennzeichens

BAD DÜRKHEIMBAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 07.11.2020 19:00 Uhr bis 08.11.2020, 09:00 Uhr wurde in Bad Dürkheim das vordere Kennzeichen eines BMW entwendet. Die 38-Jährige Fahrerin hatte ihren BMW zwischen 19:00 und 00:30 Uhr in der Schillerstraße und danach in der Mannheimer Straße abgestellt. Dort hatte sie am Morgen dann den Diebstahl festgestellt. Die Kennzeichenhalterung war durch bislang unbekannte Täter zur Hälfte geöffnet worden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

