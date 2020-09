Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Trickdiebstahl

Bad Dürkheim (ots)

Am 02.09.2020 kam es im Innenhof der Postfiliale in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim zu einem Trickdiebstahl. Eine 74-jährige Frau wurde von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und gefragt, ob sie Geld wechseln könnte. Sie schaute daraufhin in ihren Geldbeutel, konnte aber nicht wechseln. Danach legte der Mann kurz ein schwarzes Tuch über den Geldbeutel und entfernte sich anschließend. Die ältere Dame stellte danach fest, dass 50 Euro aus ihrem Geldbeutel entwendet wurden. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 60 Jahre alt, 1,65 bis 170m groß, gut gekleidet (graues Jackett, karierte Hose, dunkle Haare, keine Glatze, keine Brille, kein Bart, feste Statur). Im Rahmen sofort eingeleiteter polizeilicher Fahndungsmaßnahmen, konnte die Person nicht mehr ange-troffen werden. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

