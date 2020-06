Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Verkehrskontrollstellen eingerichtet, zahlreiche Verkehrsverstöße geahndet

Bad Dürkheim (ots)

Am Freitag, den 26.06.2020, wurden in Bad Dürkheim mehrere Kontrollstellen eingerichtet:

In der Zeit von 09:00 Uhr - 09:50 Uhr wurde am Wurstmarktkreisel eine Verkehrskontrollstelle zur Überprüfung der Verkehrssicherheit eingerichtet, wobei der Fokus insbesondere auf dem korrekten Anlegen des vorgeschriebenen Sicherheitsgurtes lag. Bei hohem Verkehrsaufkommen konnten erfreulicherweise nur drei Fahrzeugführer festgestellt werden, die gegen die Gurtpflicht verstießen. Alle drei Betroffenen zeigten sich einsichtig und bezahlten das Verwarnungsgeld in Höhe von 30 Euro noch vor Ort.

Im Zeitraum von 09:40 - 11:40 Uhr wurde in der Friedelsheimer Straße in der dortigen 30er Zone eine Kontrollstelle mit Geschwindigkeitsmessung eingerichtet. Bei rund 100 gemessenen Fahrzeugen mussten 14 Geschwindigkeitsverstöße geahndet werden. Ein Fahrzeugführer überschritt mit einem gemessenen Wert von 70 km/h die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um mehr als das Doppelte und darf sich nun mit einer Geldbuße in Höhe von 160 Euro sowie einem einmonatigen Fahrverbot auseinandersetzen.

Anschließend wurde In den Almen von 12:00 Uhr - 13:50 Uhr das Einhalten des Durchfahrtsverbots kontrolliert, da diese Strecke von Verkehrsteilnehmern gerne als Abkürzung zur Bruchstraße genutzt wird. Im Zeitraum von etwa zwei Stunden mussten 22 Verstöße gegen das Verkehrszeichen 250 festgestellt und mit dem zum 28.04.2020 erhöhten Verwarnungsgeld von 50 Euro geahndet werden. Die Polizei Bad Dürkheim bittet daher nochmal um die Einhaltung des vorgeschriebenen Durchfahrtsverbots.

