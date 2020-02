Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten.

Laumersheim

In den frühen Morgenstunden befuhr ein 33 jähriger Autofahrer die L 454 von Obersülzen in Richtung Laumersheim. Aufgrund der vereisten Fahrbahn, kam dieser nach einer Linkskurve ins Schleudern, geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Hierbei wurden die beiden Beifahrer leicht verletzt. Die Straße musste für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden. Es entstand Sachschaden im Höhe von ca. 15.000 Euro.

