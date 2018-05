POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht

Bad Dürkheim (ots) - Am Freitag gegen 07:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine 19-jährige Fußgängerin aus Worms leicht verletzt wurde. Diese lief auf dem rechten Gehweg in der Leistadter Straße von der B37 kommend in Richtung Berufsbildende Schule II. Eine männliche Person, vermutlich ein Schüler, habe sie im Vorbeigelaufen angerempelt, wodurch sie mit einem Bein auf die Fahrbahn geriet und dort mit einem dunklen Auto kollidierte. Sowohl die männliche Person, als auch die 40-50-jährige Fahrzeugführerin entfernten sich, ohne die Personalienfeststellung zu ermöglichen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu wenden.

Rückfragen bitte an:





Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ



Weinstr. Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell