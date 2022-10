Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Altdorf: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Landau (ots)

Am 08.10.2022 gegen 16:52 Uhr befuhren drei Motorradfahrer die L540 von Altdorf in Richtung Freimersheim. Kurz nach dem Altdorfer Kreisel setzten sämtliche Motorradfahrer nebeneinander zum Fahren auf dem Hinterrad an. Während dieses sogenannten Wheelie verlor einer der Fahrer die Kontrolle über sein Motorrad und streifte den neben ihm Fahrenden. Dieser geriet hierdurch in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem Seat Leon frontal zusammen. Aufgrund der schweren Verletzungen wurde der Motorradfahrer mit dem Rettungshubschrauber in die BGU Ludwigshafen verbracht. Die Insassen des PKW blieben unverletzt. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt. Sämtliche Führerscheine wurden sichergestellt. Den drei Motorradfahrern wird unter anderem die Teilnahme an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen vorgeworfen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell