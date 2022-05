Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Alkoholisierter Unfallflüchtiger ermittelt

Offenbach/Queich (ots)

Kurz nach halb 9 beschädigte am Freitagabend ein 27-Jähriger beim Einfahren in den Wasgau-Parkplatz in Offenbach mit nicht angepasster Geschwindigkeit die dortige Schranke sowie ein Verkehrszeichen. Ein aufmerksamer Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, fotografierte den Unfallverursacher, als dieser sich von der Unfallörtlichkeit und seinem nicht mehr fahrbereiten Fahrzeug entfernen wollte. Der Fahrer konnte durch Landauer Polizisten im Verlaufe des Abends auf einer Feier ausfindig gemacht werden. Es zeigte sich, dass dieser alkoholisiert (0,89Promille) war. Eine Blutprobe wurde entnommen und eine entsprechende Anzeige wegen der Verkehrsstraftat erfasst. Da der Zeuge zudem bedroht wurde, wurde auch dahingehend eine Anzeige erfasst.

