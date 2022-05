Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: (Mörlheim) Schwerer Verkehrsunfall zwischen PKW und Radfahrerin

Landau (ots)

Am 26.05.2022 gegen 18:32 Uhr befuhr eine 47-jährige Landauerin die K 2 von Offenbach/Queich kommend in Richtung Insheim. An der Einmündung zur K1 wollte eine 76-jährige Radfahrerin aus dem Kreis SÜW die Straße überqueren und wurde durch den PKW erfasst. Die Frau wurde ca. 10m weit in den angrenzenden Grünstreifen geschleudert. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die K 2 in beiden Richtungen voll gesperrt. Von Seiten der Staatsanwaltschaft Landau wurde ein Gutachter zur Feststellung der Unfallursache hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an.

