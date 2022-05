Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - versuchter PKW Aufbruch

Lingenfeld (ots)

Zwischen dem 10.05. und 11.05.2022 kam es in der Kirchstraße in Lingenfeld zu einem versuchten Aufbruch eines dort geparkten Fiat Punto. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet alle Zeugen sich unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

