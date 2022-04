Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunken in Unfall verwickelt

Bild-Infos

Download

Landau (ots)

Auf der L511 von Godramstein in Richtung Landau kam es am Samstagnacht gegen 23:30h zu einem Unfall. Eine 37-Jährige war von der B10 kommend nach rechts in Richtung Landau abgebogen, als ein aus Richtung Godramstein kommender 32-Jähriger ihr mit vermutlich hoher Geschwindigkeit ins Heck fuhr (Fahrzeug der Frau wurde um 180°gedrehht und auf die Gegenfahrbahn geschleudert). Beim 32-Jährigen konnte ein Atemalkoholwert von 2,33Promille festgestellt werden. Es wird derzeit vermutet, dass er infolge seiner Alkoholbeeinflussung zu schnell unterwegs war und den zuvor von der B10 kommend eingebogenen Pkw nicht wahrnahm. Die beiden genannten Personen wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und mussten zur Überwachung im Krankenhaus verbleiben. Die Beifahrerin der Frau musste zunächst ebenfalls verletzungsbedingt in ein Krankenhaus, konnte dieses aber noch in der Nacht wieder verlassen. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 27.000 Euro. Eine Blutprobe beim 32-jährigen wurde entnommen. Ein Vorfahrtsverstoß bei der Frau wird ebenfalls geprüft.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell