Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mit 1.44 Promille am Steuer erwischt.

Edenkoben (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (12.09.21) wurde der Polizei Edenkoben um 01:00 Uhr ein auffälliges Auto auf der A65 gemeldet. Dieses fahre in starken "Schlangenlinien" und wäre sogar schon kurzzeitig von der Autobahn in den Grünstreifen abgekommen. Das Auto konnte nach sofortiger Absuche festgestellt und zwischen Edenkoben und Maikammer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1.44 Promille beim 53-jährigen Fahrer. Gegen den Herrn aus der Verbandsgemeinde Maikammer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Außerdem wurden Führerschein und Fahrzeugschlüssel des Mannes sichergestellt.

