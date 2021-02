Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: (Landau) - Unter Koks über die Linie gefahren

Landau (ots)

Ein 55-Jähriger überfuhr am Abend des 27.2. in der Neustadter Straße mit seinem Auto die Haltelinie an einer "Rot" zeigenden Ampel. Da er bei der Weiterfahrt auch durch seine enthemmte Fahrweise auffiel, wurde er kontrolliert. Hierbei stellten die Polizisten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Kokain stand und keinen Führerschein hat. Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis wurden erfasst. Da er zudem eine kleine Menge Kokain mitführte und zunächst die Personalien seines Bruders als seine eigenen vorgeben wollte, kommen noch Anzeigen wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittel- und dem Ordnungswidrigkeitengesetz dazu.

