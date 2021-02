Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 2 Motorradunfälle auf L493 kurz nacheinander

76889 Klingenmünster (ots)

Am Samstag, den 27.02.2021 befuhren gegen 14:30 Uhr ein 17-jähriger aus dem Landkreis SÜW mit seiner Suzuki und ein 18-jähriger aus dem Landkreis Südwestpfalz mit seiner Honda die L493 von Münchweiler in Richtung Klingenmünster. Am Eingang einer Linkskurve verlor zunächst der 17-jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam in die Leitplanke und stürzte. Der direkt hinter ihm fahrende 18-jährige war wohl zu dicht aufgefahren, erschrak und stürzte ebenfalls. Beide Motorräder waren nicht mehr fahrbereit. Der 18-jährige verletzte sich leicht, wohingegen der 17-jährige mit Schmerzen am Bein und einem Schock in ein Krankenhaus verbracht wurde. Für den 17-jährigen hat der Unfall noch weitere Folgen, da er keinen Führerschein besitzt, seine Maschine nicht zugelassen war und zudem noch der Verdacht bestand, dass er Drogen konsumiert hatte. Er sieht nun mehreren Strafverfahren entgegen.

