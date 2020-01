Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zusammenstoß mit Traktor - PKW-Fahrer leicht verletzt

Freimersheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Traktor kam es am Freitag den 24.01.2019 gegen 15:45 Uhr auf der Landstraße zwischen Freimersheim und Freisbach. Ein 57-Jähriger war mit seinem Traktor auf der Landstraße 507 in Fahrtrichtung Freisbach unterwegs, als ein 41-Jähriger VW-Fahrer von der K38 aus Richtung Zeiskam kommend auf die Landstraße bei Freimersheim einfuhr und hierbei die Vorfahrt des Traktors missachtete. Durch den Zusammenstoß wurde der PKW-Fahrer leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

