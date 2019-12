Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Feststellung eines entwendeten Wohnwagens am Grenzübergang Lauterbourg am Weihnachtstag

Lauterbourg /Wörth (ots)

Während der Streifentätigkeit an Weihnachten suchte am 24.12.2019 um 15:24 Uhr eine Streifenbesatzung der PI Wörth den Grenzübergang B9 bei Lauterburg auf. Hierbei wurde ein neuwertiger Wohnanhänger des Herstellers HOBBY auf französischen Hoheitsgebiet ohne amtl. Kennzeichen festgestellt. Anhand der Fahrzeugidentifizierungsnummer des Wohnanhängers konnte eine Sachfahndung wegen Diebstahl der hessischen Polizei aus Darmstadt festgestellt werden. Aufgrund der örtlichen Zuständigkeiten wurde sowohl die ausschreibende Polizeidienststelle in Darmstadt, als auch das Gemeinsame, deutsch-französische Zentrum im Kehl verständigt. Entsprechende Ermittlungen der zuständigen Stellen dauern noch an.

