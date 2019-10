Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kirrweiler - Zigarettenautomat aufgebrochen

Wie erst heute bekannt wurde, brachen unbekannte Täter im Zeitraum vom 17. September bis 26. September 2019 am Bahnhof einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten daraus mehrere hundert Euro Bargeld. Die Tabakwaren selbst wurden nicht angegangen. Der Sachschaden durch den brachialen Aufbruch wird auf 1500.- Euro beziffert. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise zu den Unbekannten geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

