Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Offenbach, L542, 24.9.19, 08.30 Uhr Verkehrsunfallflucht; Zeugenaufruf

Offenbach (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 24.9.2019, gegen 08.30 Uhr, auf der L 542 zwischen Offenbach und Herxheim. Ein in Richtung Herxheim fahrender 39-jähriger Pkw-Fahrer musste einem, auf seinem Fahrstreifen entgegenkommenden, schwarzen Peugeot ausweichen und fuhr über den Grünstreifen in die angrenzenden Weinrebenzeilen. Der schwarze Peugeot hatte trotz Gegenverkehr das mit niedriger Geschwindigkeit in Richtung Offenbach fahrende "Schoppenbähnel" überholt und hierdurch den Ausweichvorgang und Verkehrsunfall verursacht. Zeugen konnten einen Teil des Kennzeichens mit SÜW-Zulassung ablesen. Durch die Kollision des Pkw mit den Weinrebenzeilen entstand ein Sachschaden von ca. 8000.--EUR Hinweise auf das verursachende und geflüchtete Fahrzeug bzw. Lenkers-/in erbittet die Polizei unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de

