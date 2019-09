Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim: Zwei Verkehrsunfälle auf der B9

Rülzheim (ots)

Zwei Verkehrsunfälle sorgten am Donnerstagmittag zu einer Vollsperrung der B9 über mehrere Stunden. Zunächst war gegen 13.10 Uhr ein LKW-Fahrer auf der B9 in südlicher Fahrtrichtung auf Höhe von Rülzheim aufgrund bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Straße abgekommen. Im Grünstreifen kippte der LKW um und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Der 51-jährige LKW-Fahrer wurde durch den Unfall verletzt und am LKW entstand ein Sachschaden von rund 200.000 Euro. In der Folge musste die rechte Fahrspur gesperrt werden und es bildete sich ein Rückstau. Auf Höhe von Rülzheim Nord bremste ein LKW-Fahrer aufgrund dieses Rückstaus bis zum Stillstand ab. Ein nachfolgender 32-jähriger PKW Fahrer übersah dies und fuhr auf den LKW auf. Der 32-Jährige wurde durch den Unfall schwerverletzt und sein ebenfalls im Auto sitzender vierjähriger Sohn wurde leicht verletzt. Zwischenzeitlich waren zur Versorgung der Verletzten zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. Während der Unfallaufnahme, der anschließenden Bergung der Unfallfahrzeuge sowie der Reinigung der Fahrbahn musste die B9 in südliche Fahrtrichtung für viereinhalb Stunden voll gesperrt werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

