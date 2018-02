POL-PDLD: Kandel - Einbruch in Wohnung

Kandel (ots) - Kandel; Unbekannte Täter verschafften sich am 22.02.2018 in der Zeit von 21:30 - 03:30 Uhr Zugang zu einem Wohnanwesen in der Marktstraße. Gegen 03:30 Uhr bemerkte ein Anwohner, dass ein Bewegungsmelder anging. Als er nachschaute, konnte er jedoch niemanden feststellen. Am Folgetag stellten die Geschädigten das Fehlen eines Sparschweins mit Bargeld fest.

Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Polizeiinspektion Wörth

Sachbereich Verkehr / Öffentlichkeitsarbeit



Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein



Telefon 07271 9221-43

Telefax 07271 9221-63

piwoerth.sbe@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell