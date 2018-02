POL-PDLD: Kandel - Sachbeschädigung

Kandel (ots) - Kandel; Unbekannte Täter beschädigten einen in der Bismarckstraße aufgestellten Lebensmittelautomaten in dem dieser mit Farbe und das Tastenfeld mit Kleber beschmiert wurden. Durch die Beschädigungen wurde der Automat unbrauchbar. Hinweise zur Tat oder zum Täter bitte an die Polizeiinspektion Wörth unter 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de

