POL-PDLD: Verkehrsschild umgeknickt

Germersheim (ots) - Das Verkehrsschild eines Fahrradweges knickten bislang unbekannte Täter in der Bellheimer Straße in Germersheim um. Das Schild konnte notdürftig wieder aufgerichtet werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Germersheim unter 07274-9580 zu melden oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell