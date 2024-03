POL-PPWP: Kind durch E-Scooter-Fahrer verletzt - Hinweise gesucht

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte Täter machten sich in der Nacht zum Mittwoch, 20. März, an einem gesicherten E-Bike in der Straße "Im Haderwald" zu schaffen. Das Elektro-Fahrrad stand vor einer Spielothek. In der Zeit von Mitternacht bis 1:45 Uhr durchtrennten die Diebe das Fahrradschloss des Pedelec. Anschließend machten sie sich mitsamt dem Rad aus dem Staub. Aktuell liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Die ...

