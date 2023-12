Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ladendiebstahl in Einkaufszentrum

Kaiserslautern (ots)

Am Montagmittag wurde der Polizei ein Ladendiebstahl in einem Einkaufszentrum im Gewerbegebiet gemeldet. Ein Zeuge beobachtete zwei Frauen, die sich verdächtig verhielten. Als die mutmaßlichen Diebinnen das Geschäft mit einem Kinderrucksack, welchen sie beim Betreten des Geschäftes nicht dabei hatten, verließen, sprach der Zeuge beide Frauen an. Eine Polizistin durchsuchte die Frauen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass beide insgesamt vier Pullover, einen Kinderrucksack sowie Nahrungsmittel entwendet hatten. Die Pullover zogen sie unter ihre Jacken. Beide Frauen machten gegenüber der Polizei von ihrem Aussageverweigerungsrecht gebrauch. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen erhielten sie einen Platzverweis. Das Duo blickt nun einem Strafverfahren entgegen. |cla

