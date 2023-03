Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht: Geschädigte gesucht

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht die Geschädigten eines Unfalls, der am Dienstagmittag in der Alleestraße passiert ist. Ein Rettungswagen touchierte gegen 12:50 Uhr im Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten Transporter. Da die Rettungskräfte gerade einen Patienten in ein Krankenhaus brachten, kehrten sie erst danach zur Unfallstelle in Höhe der Hausnummer 22 zurück. Der weiße Transporter war nicht mehr vor Ort. Die Fahrerin des Rettungswagens konnte kein Kennzeichen nennen. An dem Transporter müsste der rechte Außenspiegel beschädigt worden sein. Der oder die Geschädigte wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 in Verbindung zu setzen. |elz

