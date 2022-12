POL-PPWP: 19-jähriger Fahrer verliert Kontrolle und verursacht Unfall

Kaiserslautern (ots) - Einer Seniorin ist am frühen Montagabend in der Innenstadt die Handtasche geraubt worden. Zu dem Vorfall kam es gegen 18.15 Uhr in der Fischerstraße. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-2620. Nach den derzeitigen Erkenntnissen war die 79-Jährige zu Fuß in Richtung Messeplatz unterwegs. In Höhe der Apfelstraße stellte sie ihre Einkaufstaschen kurz ...

