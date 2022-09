Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Peugeot auf Parkplatz gerammt

Kaiserslautern (ots)

Eine Unfallflucht ist der Polizei am Montag von einem Parkplatz in der Max-Planck-Straße gemeldet worden. Eine junge Frau teilte am Nachmittag mit, dass sie ihren Peugeot 308 am Morgen gegen 8 Uhr auf dem Parkplatz unbeschädigt abgestellt hatte - als sie gegen 15 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der rechten Heckseite fest. Offenbar war ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken dagegen gestoßen. Der Verursacher hatte sich jedoch aus dem Staub gemacht, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugen, die gesehen haben, wer den Peugeot touchierte, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

